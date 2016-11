Schramberg Baustellen-Ampel verursacht Verkehrschaos

Die Ampel am Paradiesplatz wurde abgeschaltet, und eine Behelfsampel eingerichtet. Grund sind die Bauarbeiten an der Oberndorfer Straße, die bis an den Paradiesplatz vorgedrungen sind. Bei einem Ortstermin der Polizei und der Stadtverwaltung wurde festgelegt, die Straße auf eine Spur zu verengen. Nur so könne die Sicherheit für die Bauarbeiter und Fußgänger gewährleistet werden.

Das bedeutet, dass die Fahrzeuge aus der Graf-von-Bissingen-Straße nun nach eigenem Ermessen abbiegen müssen. "Wir haben die Schulen gebeten ihre Schüler darauf hinzuweisen, für die nächste Zeit an der Ampel weiter oben, Ecke Tiersteinstraße beziehungsweise Küfergasse, die Straße zu queren", berichtet Rafael Burri vom Tiefbauamt. Dies gelte auch für die anderen Fußgänger. Er geht davon aus, dass noch bis Weihnachten mit der Einschränkung zu rechnen ist.

Wenn die Baumaßnahme komplett fertig ist, wird die Querung des Paradiesplatzes für sehbehinderte Fußgänger einfacher. Die Übergänge und Verkehrsinseln werden mit einer neuen Leiteinrichtung versehen.