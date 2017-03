Schramberg Barockmusik in ihren schillerndsten Farben ausgemalt

Die Barockoboe, anders als die moderne Oboe ein "schönes gedrechseltes Stuhlbein mit nur zwei Klappen", wie die Oboistin sie nach dem Konzert scherzhaft bezeichnete, unterschied sich auch in ihrem Klangbild vom Sound des heutigen Instruments. Die Heintz-Orgel, obwohl noch keine zehn Jahre alt, wurde mit ihrer Disposition genau dem barocken Klangstil gerecht, der die ausgewählten für Orgel und Oboe gesetzten Originalwerke von Bach und dessen Schüler und Enkelschüler vollendet zur Geltung brachte. Mit musikantischem Schwung setzte die Orgel ein bei der Fantasia in C von Johann Ludwig Krebs. Der anschließende Dialog mit der Oboe wurde mit straffem Duktus und schöner Verzierungskunst mit Trillern und Schleifen geführt. Beim Choralvorspiel über das Kirchenlied "Wachet auf, ruft uns die Stimme" übernahm die sonore Barockoboe den Cantus firmus. Zusammen mit der arpeggierenden Orgelbegleitstimme ergab sich ein herrlicher Zusammenklang.

Bei der Fantasia c-Moll von J. S. Bach stellte die Orgel ein besinnliches Thema in lieblichen Orchesterfarben vor. Ober- und Unterstimme vereinigten sich zu einem harmonischen Zusammenspiel. Bei der Fuge setzten die vier Stimmen mit straffer Melodieführung ein. Das präzise Spiel des Interpreten ließ die transparente Struktur des polyphonen Orgelwerks genau erkennen. Die Stimmen folgten aufeinander in harmonischem Zusammenspiel und ein Melodiebogen reihte sich an den anderen. Während die Oberstimmen in glanzvolle Höhen stiegen, bewegten sich die Unterstimmen in Halbtonschritten chromatisch auf und ab, ein immerwährendes Continuo.

Beim Trio d-Moll übernahm die Orgel die zweite Melodiestimme und den Bass, während die Oboe in der verzierten Oberstimme mit quirligen Läufen in schöner Phrasierung und Dynamik Lebenslust pur zum Ausdruck brachte. Der Paarlauf der beiden Instrumente in schönem Wechsel – und Zusammenspiel war ein wunderschöner Hörgenuss.