Schramberg Bands, Beats und gute Laune

Ein weiterer Höhepunkt bildet das Spiel ohne Grenzen am Samstag, 17. September, ab 13 Uhr, bei dem fünfköpfige Teams (Teilnahme ab 18 Jahren möglich) eingeladen sind, ihre Geschicklichkeit, Kreativität und Feiertauglichkeit unter Beweis zu stellen. Als Gegenleistung zur Startgebühr von fünf Euro pro Person werden vielversprechende Preise in Aussicht gestellt. Um Anmeldung per E-Mail an 33ClubSulgen@gmx.de bis zum 15. September wird gebeten. Nähere Informationen zur Veranstaltung und eine genaue Anfahrtsbeschreibung finden sich auf Facebook unter "33 Jahre Club – Das Fest".