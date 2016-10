Schramberg Bald Tempo 30 auf der Oberndorfer Straße?

Rechts vor links schwierig

Generell gilt aber in Dreißigerzonen die Vorfahrtsregel "rechts vor links". Aufgrund des starken Gefälles im Bereich der alten Steige birgt diese Regelung aber insbesondere bei Schnee und Eisglätte Gefahren an den in die Steige einmündenden Straßen. Deshalb wird nach Rücksprache mit dem Polizeipräsidium Tuttlingen eine neue Beschilderung entgegen der Regelannahme vorgeschlagen. Konkret würde dies die Anbringung des Verkehrszeichens "Vorfahrt an der nächsten Kreuzung oder Einmündung" an den Einmündungen in die Steige bedeuten, so dass die Verkehrsteilnehmer An der Steige auch weiterhin vorfahrtsberechtigt bleiben.

Über die Umsetzung der Tempo 30-Zone im Bereich An der Steige und Küfergasse diskutiert der Ausschuss für Umwelt und Technik in seiner nächsten Sitzung am 13. Oktober im Rathaus.