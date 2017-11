Schramberg Balancieren mit einem Seil und spiegelverkehrt schreiben

Oliver Schreiber von der Kreisverkehrswacht Rottweil ging in seinen Ausführungen auf folgende Themen ein: Verhalten in verkehrsberuhigten Zonen und im Kreisverkehr, die Rettungsgasse, Busverkehr, Geisterfahrer, Parken und Halten, Zebrastreifen und Querungshilfe sowie seniorengerechte Fahrzeuge. Zum besseren Verständnis unterlegte er seine Informationen mit Videofilmen und Bildern.

Die Senioren folgten dem Vortrag aufmerksam, manche Frage wurde noch gestellt und von Schreiber fachkundig beantwortet.

Ergänzend zum Hauptthema meldeten sich Reinhold und Sonja Fleig vom Felsen-Shop als Visualtrainer an. Bei Weiterbildungen an der Sporthochschule Köln vertieften sie ihre Kenntnisse auf diesem Gebiet. Reinhold Fleig sprach die wichtigsten Bereiche in seiner Vorstellung an: Was ist ein Augentrainer? Viele körperliche und geistigen Einschränkungen könnten dadurch verbessert werden, wenn zum Beispiel auf eine gesunde Ernährung (wenig Zucker, viel trinken) geachtet wird. Probleme, nicht nur bei Senioren, stellen sich ein. Ein gezieltes Training der Augen wirkt sich laut Fleig dagegen positiv auf einäugiges und Stereo-Sehen, Kopfschmerzen, Haltungsschäden im Nacken- und Rückenbereich aus. Der Augentrainer hatte im Vorraum einen "Sehparcours" aufgebaut, der Übungselemente wie Balancieren mit einem Seil, Spiegelschrift üben, Farben- und Richtungserkennung sowie kleine Rechenaufgaben beinhaltete.