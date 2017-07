Schramberg Bächle-Fest lockt viele Besucher

So wurden auf einem Schiff Krokodile in den Kirchbach geschickt, auf einem anderen die Schramberger Männer zu mehr Sauberkeit angeregt. Während der Schlachtruf eines Piratenschiffes "Auf zu Rino" lautete, ging es auf dem Boot eines Mädchens gesünder zu: Sie stellte mit buntem Gemüse den Wochenmarkt dar. Den meisten Kindern hatten es jedoch tierische Mitfahrer angetan, neben klassischen Zootieren waren auch Gummi-Enten und Einhörner zu beobachten.

Nachdem sie eineinhalb Stunden fleißig gehämmert und gebastelt hatten, zogen die Nachwuchs-Kapitäne mit ihren Schiffen in einer Zuberparade auf den Rathausplatz. Dort erwartete sie schon ein großer Erdbeerkuchen in der Form des neu gestalteten Logos des Handels- und Gewerbevereins: einem Herzen. Nachdem sich die Bootsbauer gestärkt hatten, war es endlich so weit: Sie durften ihre Schiffe auf Jungfernfahrt schicken.

Kräftige Anfeuerung entlang der Rennstrecke

Bach-na-Fahrer Hilmar Bühler moderierte die Miniversion und gab den Kindern den Startschuss, ihre Boote am Narrenbrunnen ins Wasser zu lassen. Eifrig rannten die Kinder ihren Schiffen hinterher, feuerten sie an und halfen auch einmal mit einem Stoß nach. Am Rathausplatz angekommen wurden die Mini-Bach-na-Fahrer mit Musik von Wolfgang Tessari und dem Jugendblasorchester begrüßt.

Dort konnten sie sich auch passend zu ihren Booten schminken lassen und sich am Spielmobil des JUKS³ austoben. Unter allen Teilnehmern wurden außerdem zwei Karten für die Tribüne der richtigen Bach-na-Fahrt verlost – weil es einfach zu schwierig war unter den vielen kreativen Booten die beiden schönsten auszuwählen.