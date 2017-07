Schramberg "badschnass" wegen Wartung geschlossen

Schramberg-Sulgen. Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen, die nicht im laufenden Betrieb erfolgen können, machen diese Schließung erforderlich, teilen die Stadtwerke Schramberg mit. Die Schließung finde planmäßig in den Monaten Juli und August während der Schulferien statt, damit der Schulsportbetrieb nicht beeinträchtigt werde. Hinsichtlich der Besucherzahlen seien bisher alle Erwartungen übertroffen worden. Seit der Baderöffung am 27. Juli 2015 seien mehr als 210 000 Besucher registriert worden, davon rund 16 000 Schüler und 30 000 Vereinssportler. Sehr gut werde auch das Kursangebot angenommen, so die Stadtwerke. Insbesondere Schwimmkurse für Kinder und Jugendliche sowie Angebote im Bereich Aquafitness seien beliebt. Auch überregional findet das "badschnass" Beachtung: Ende Juli wird sich eine Kommune aus dem Allgäu mit einer Delegation des Gemeinderats über das Projekt informieren.