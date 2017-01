Schramberg badschnass: Immer noch kein Chlorgas-Alarmplan

Ohne diesen Sicherheitsplan erschwert sich für die Feuerwehr die Arbeit bei einer Evakuierung, beziehungsweise können die Einsatzkräfte einen reibungslosen Ablauf nicht garantieren. Sobald dieser Plan genehmigt und die Feuerwehr unterrichtet ist, sollen auch Übungen stattfinden.

Mit Hupe und Blinklicht

Zum Sicherheitskonzept eines Bades gehört in der Regel auch eine Elektroakustikanlage (ELA), sprich eine Durchsageanlage. Auch diese fehlt in Sulgen. Es besteht lediglich die herkömmliche Alarmanlage, quasi die Grundausrüstung. Diese besteht aus einem akustischem (Hupe) und optischem (Blinklicht) Signal. Obwohl aus den 1970er-Jahren stammend, verfügt das Freibad in Tennenbronn übrigens über eine Lautsprecheranlage und es gibt einen Alarmplan.

"Mir ist kein Bad ohne ELA bekannt", stellt Joachim Heuser fest. Im Magazin "Archiv des Badewesens" stellt die Gesellschaft in der Januar-Ausgabe den Neubau in Sulgen auf mehreren Seiten vor. Titel: "Schwäbischer Dialekt inspiriert zur Namensgebung ›badschnass‹".

Kleines Schmankerl am Rande: Auf Nachfrage in den entsprechenden Fachabteilungen innerhalb des "Bäderportals" bekommt die dortige Pressestelle die Antwort: "Wo liegt Schramberg? In Schwaben? Vielleicht liegt’s daran, dass die ELA fehlt." Offensichtlich ließen sich die Schramberger Planer nicht nur bei der Namensgebung von der Region und ihren vermeintlichen Eigenarten inspirieren.

Wie Kälble auf Anfrage erläutert, laufen derzeit die Überlegungen bezüglich der Lautsprecheranlage.

Die Experten bei der Gesellschaft für das Badewesen verwunderte allerdings der Einsatz von Chlorgas am Standort Sulgen, schließlich liege das Bad mitten in der Wohnbebauung und nahe an Schulgebäuden. Beim Einsatz von Granulat sei die Sicherheit weithaus höher – allerdings auch die Betriebskosten. Sie betonen aber: "Die Chlorgasanlage wurde nach dem neuesten Stand der Technik gebaut."

Ein weiterer Punkt, der beim Thema Chlor in Bädern immer wieder aufkommt, ist die Konzentration in der Luft. Gelangen Hautreste, Urin oder Schweiß ins Wasser, reagiert das Desinfektionsmittel Chlor unter anderem zu leicht flüchtigem Trichloramin.

Das Umweltbundesamt (UBA) rät deshalb vom Badespaß für die Kleinsten ab, wenn in der Familie gehäuft Allergien vorkommen. Studien belegen offenbar einen Zusammenhang zwischen der Atemwegserkrankung Asthma sowie anderen chronischen Erkrankungen und dem Schwimmen in gechlortem Wasser. Eine akute Gefahr sei aber noch unbelegt und im "badschnass" "kein Problem", so Joachim Ragg. Einmal im Monat kommen unangemeldet Prüfer, die Luft- und Wasserproben entnehmen und untersuchen. "Da gab es bislang keinerlei Beanstandungen."