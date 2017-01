Schramberg Bach-na-Fahrer zeigen sich fast hüllenlos

Steilvorlage

Wernz bedankte sich augenzwinkernd beim Gemeinderat für dieses Thema, eine Steilvorlage für die Fasnet. Es entstammt der Logo- und Slogan-Findung, die im vergangenen Jahr angestoßen worden war (wir berichteten). Die Fäden für die Produktion liefen beim Kalender-Ausschuss, bestehend aus Nicolas Knebel, Jürgen Kern, Michael Rauch, Sebastian Wilhelm und Janina Brändle, zusammen.

Die Aufnahmen entstanden allesamt im Zuberkeller an der Geißhalde. Vier Termine habe es gebraucht, bis die zwölf Motive im Kasten waren – und noch mehr. Diese Aufnahmen, die es nicht in den Kalender schafften, aber trotzdem mehr als sehenwert sind, zeigte Fotograf Nicolas Knebel im Anschluss an die Begrüßung in einer Bilderschau. Und da sah der Betrachter das, was Wernz und Knebel bereits angedeutet hatten: Den Spaß, den die Männer beim Posieren hatten. Da schauen ein Zwei- und ein Vierbeiniger "Hase" für das April-Foto kuschelig in die Kamera, im Mai übernimmt ein durchtrainierter "Kapitän" (Martin Kuhner) das Ruder, im Oktober steht das Brüderpaar Dold zum Kilbesingen mit Gummistiefeln bekleidet in der Tür – eine Hoorig-Katz-Laterne an entsprechender Stelle drapiert macht das Foto jugendfrei. Zum "Anbeißen" auch das November-Motiv: Da präsentiert sich Willi Wolber inmitten von regionalen Spezialitäten.

Kurzum: Die Charakterköpfe passen zum Thema Heimat und zur Jahreszeit wie die Faust aufs Auge. Und sie zeigen: Der Schwarzwald tickt auch im Zuber. Der Kalender ist für 15 Euro beim Bühler Baumarkt, der bft-Tankstelle und bei Getränke Maser erhältlich. Mit dem Erlös wird ein Schwimmkurs für Kinder finanziert.