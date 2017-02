Schramberg Bach-na-Fahrer trotzen Wasser und Kälte

Um 13 Uhr ging es für die 40 Motivzuber mit jeweils zwei Mann oder Frau Besatzung am Busbahnhof in ausgeloster Reihenfolge auf die Startrutsche. Lohn für wochenlangen Zuberbau in dem alten »Weckerbau« von Junghans oder in Garagen. Donald Trump und das Ende der Fegerwurst in Schramberg trieben die Wagenbauer in diesem Jahr sichtlich um. Dass es am Nachwuchs nicht mangelt, freut die Da-Bach-na Fahrer: In diesem Jahr waren zehn Fahrer auf fünf Zubern zum ersten Mal dabei. Ehrensache ist für alle Teilnehmer, es irgendwie bis zum Ziel bei der Kirche St. Maria zu schaffen. Auch wenn sich der Zuber zerlegt und man hinterherschwimmen muss. Am Wehr werden sie von der Feuerwehr und dem THW aus dem Wasser gefischt.

Bevor es richtig losgeht, kommen immer erst die »Schwarzfahrer«, Stadtmusiker, die liegend im Wasser treibend zur Freude der begeisterten Zuschauer den Narrenmarsch spielen. Dann wird es ernst: Startfahrer Peter Sauer im Brühzuber ohne Aufbauten und im Bach-na-Fahrer-Kleidle kommt in Sicht. Alle hatten großen Spaß, Publikum wie Da-Bach-na-Fahrer. Auch die vielen Ehrengäste, unter ihnen die Bundestagsabgeordneten Volker Kauder und Kerstin Andreae, sangen den Narrenmarsch kräftig mit. Dem Landesjustizminister Guido Wolf gefiel’s. Oberbürgermeister Thomas Herzog erklärte bei Bedarf Ablauf und Vorgeschichte.