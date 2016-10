Schramberg AWO kann auf Hilfe der Stadt bauen

Schramberg (mm). Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Schramberg sieht sich gezwungen, die Preise für das "Essen auf Rädern" zu erhöhen. Die Mahlzeiten, die im Spittel Seniorenzentrum gekocht werden, sollen ab dem 1. Januar 2017 pro Portion 50 Cent mehr kosten. So versucht die AWO Rottweil GmbH, der die Schramberger AWO angehört, die jährlichen Mehrkosten auf Grund des neuen Mindestlohns, zusätzlichen Mitarbeitern und einer neuen, vierten Auslieferungstour auszugleichen. Auch die Zuschussbegrenzung durch die Stadt soll an die Mehrkosten angepasst werden. Bisher übernahm die Stadt 80 Prozent des entstehenden Abmangels, gedeckelt auf 18 000 Euro pro Jahr. Um den wachsenden Kosten Herr werden zu können bat die AWO die Stadt nun um eine Erhöhung dieser Zuschussbegrenzung auf 21 000 Euro im Jahr. Die dazu gehörige Anfrage stand bei der Sitzung des Verwaltungsauschusses am vergangenen Donnerstag auf der Tagesordnung. Zusammen mit der Preiserhöhung des Essens könne der Dienst "Essen auf Rädern", der besonders für ältere Menschen eine erhebliche Erleichterung des Alltags darstellt, dann in Zukunft auch trotz steigender Ausgaben seitens der AWO weitergeführt werden. Für mobilitätseingeschränkte Personen bedeutet dieser Dienst der AWO nämlich, dass sie sich länger in ihrer Wohnung und in der gewohnten Umgebung aufhalten können.