Schramberg Autofahrerin streift Linienbus

Schramberg-Waldmössingen / Fluorn-Winzeln. Aus bislang ungeklärten Gründen ist eine Autofahrerin am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr am Ortsausgang von Waldmössingen auf der Straße zwischen Waldmössingen und Fluorn-Winzeln von der Spur abgekommen.

Ihr Wagen geriet in die Gegenfahrbahn und streifte einen entgegenkommenden Linienbus, in dem sich fünf Fahrgäste befanden. Drei von ihnen sind nach ersten Angaben der Polizei leicht verletzt worden. Laut den Beamten des Polizeireviers Zimmern, die den Unfall aufgenommen hatten, entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 18 000 Euro.