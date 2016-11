Schramberg. Ohne sich um den verursachten Sachschaden von etwa 3500 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Autofahrer nach einem Unfall in der Hardtstraße das Weite gesucht. Wie die Polizei mitteilt, war der Fahrer am Freitag zwischen 12.30 Uhr und 12.45 Uhr gegen einen Lastwagen gefahren. Der Laster war zum Unfallzeitpunkt in der Hardtstraße auf Höhe des Gebäudes 44 geparkt. Der Unfallverursacher muss den Wagen im Vorbeifahren gestreift und dadurch beschädigt haben, schätzt die Polizei. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schramberg, Telefon 07422/ 270 10, entgegen.