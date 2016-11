Schramberg Auto kippt um

Schramberg-Tennenbronn. Auf dem Weg von Tennenbronn in Richtung St. Georgen ist ein 18-jähriger Autofahrer am frühen Samstagmorgen, gegen 1.30 Uhr, mit seinem Kombi von der Straße abgekommen und an einer Böschung umgekippt. Der junge Mann war wohl einen Moment unachtsam, als er am Ausgang einer Kurve gegen eine ansteigende Böschung fuhr, sei Fahrzeug dabei zur Seite kippte und schließlich wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der 18-Jährige hatte Glück und wurde nicht verletzt. An dem benutzten und schon älteren Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Der junge Autofahrer kümmerte sich nach der Unfallaufnahme selbst um die Verständigung eines Abschleppdienstes.