Schramberg. Unerkannt davongefahren ist am Montag gegen 17.40 Uhr ein Autofahrer, der in einer Kurve am Sonnenberg über die Straßenmitte hinausgefahren war und einen entgegenkommenden 5er BMW streifte. Die Höhe des Streifschadens von der Fahrertüre bis zum hinteren Kotflügel reicht, wird auf mindestens 1000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Schramberg ermittelt wegen Fahrerflucht. Zeugen, die den Verkehrsunfall gesehen haben werden gebeten, sich zu melden (Telefon 07422/27 01-0). Dasselbe gilt für alle Personen, die aus anderen Gründen sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher und seinem Fahrzeug geben können.