Schramberg Auszeichnung für die Firma SW

Schramberg-Waldmössingen. Die Schwäbische Werkzeugmaschinen (SW) GmbH aus Waldmössingen wartete bei der Metallverarbeitungs-Messe EMO Hannover unter dem Motto "Take the RED or lose the Chance" auf rund 350 Quadratmetern mit gleich drei Weltpremieren auf, heißt es in einer Pressemitteilung. Laut Veranstalter strömten an den insgesamt sechs Messetagen mehr als 130 000 Fachbesucher in die Hallen.