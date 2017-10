Schramberg-Tennenbronn. Das Heimathaus möchte eine Ausstellung zu religiösen Gegenständen in den Häusern gestalten und bittet hierzu um Mithilfe: Gesucht werden Bilder, ältere Bibeln, Gesangbücher, Gebetbücher, Getti-Briefe, Taufkleider – alles, was für die Besitzer, deren Eltern oder Großeltern Ausdruck der Frömmigkeit war. Die Ausstellung wird am 12. November eröffnet und dauert bis 26. November. Selbstverständlich werden diese "Utensilien" dann wieder zurückgegeben. Fritz Grießhaber, Telefon 07729/7 71, und Martin Höfflin-Glünkin bereiten die Ausstellung vor und freuen sich über Unterstützung.