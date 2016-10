Schramberg Ausschuss stimmt für 30er-Zone

Schramberg (jf). Der Ausschuss für Umwelt und Technik befürwortete in seiner letzen Sitzung die Einrichtung einer Tempo-30-Zone im Bereich An der Steige und Küfergasse. Abteilungsleiterin Cornelia Penning hielt den Sachvortrag dazu.

Die 30er-Zone soll bei der Abzweigung Oberndorfer Straße/An der Steige beginnen und nach den Gebäuden An der Steige 148 in Richtung Sulgen enden. Die Küfergasse soll komplett einbezogen werden. In den angrenzenden Straßen gilt die Geschwindigkeitsbeschränkung bereits, sodass ein einheitliches Gebiet mit Tempo 30 entsteht. Wegen der Risiken bei Eis und Schnee auf der Gefällstrecke werden die Verkehrsteilnehmer auf der Steige an entsprechenden Einmündungen Vorfahrt haben. Da die Geschwindigkeit auf der Oberndorfer Straße im Zusammenhang mit dem Luftreinhalteplan zwischen Paradiesplatz und Schmiedgasse auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt wird, forderten Anwohner der Steige das gleiche für ihren Bereich, um den Ausweichverkehr einzudämmen. Da die Straßen eng sind und im Wohngebiet verlaufen, besteht bereits ein Nachtfahrverbot, außerdem eine Begrenzung auf 40 und wegen einer Baustelle auf 20 Kilometer pro Stunde. "Ein einheitliche Regelung für alles Straßenbereiche dort ist besser, ein ständiger Wechsel der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ist irritierend", erklärte Gemeinderat Ulrich Bauknecht (CDU). "Die Anwohner haben ein Recht auf Ruhe", betonte Mirko Witkowski (SPD/Buntspecht). "Auch Radfahrer nutzen die Straße gerne auf dem Weg nach unten, das bringt ihnen mehr Sicherheit", meinte Bernd Richter (ÖDP). Die Straßenverkehrsbehörde darf die Tempo-30-Zone nur im Einvernehmen mit der Stadt anordnen. Einstimmig verabschiedete der Ausschuss den Beschlussvorschlag für den Gemeinderat.