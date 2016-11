Schramberg Ausnahmeerscheinung immer noch Vorbild

Der immer noch aktive Sportler und närrische Ideengeber ist schon seit seiner Jugend mit dem Vereinsleben eng verwurzelt. Als überzeugter Schramberger steht er für Werte wie Tradition und Brauchtum, aber auch für Gemeinschaft, Geselligkeit und Kameradschaft. Neben seinen großen gestaltenden Aufgaben kennt er sich in der Höflevereinigung, dank seines Vaters Otto Dold aber auch beim Kleinvieh in der Geflügelzucht aus. Als Sportschütze stand er bei Deutschen Meisterschaften schon in jungen Jahren für Höchstleistungen, in der Narretei zeichnete er, über die Pflege städtepartnerschaftlicher Beziehungen hinaus, für strahlende gesellschaftliche Großereignisse von überregionaler Bedeutung verantwortlich.

Dold war 31 Jahre Mitglied des Elferrats, davon bis 2011 immerhin 24 Jahre als Zunftmeister. Zwei große Narrentreffen, eins zur Einweihung des Narrenbrunnens am Schützenplatz und eines zum 100-jährigen Bestehen der Zunft selbst gehen auf sein Konto. Für die Fasnet in Schramberg setzte er einige Meilensteine und brachte viele gute Planungen auf den Weg, so den Erwerb einer zunfteigenen Immobilie für den Fundus und die Erstellung des großen Jubiläumsbuches.

Mehr als vorbildlich war auch Dold Einsatz für die Schützengesellschaft 1560 Schramberg. Zum 25. Jubiläum als Oberschützenmeister wurde er 2010 im 450. Vereinsjahr mit dem goldenen Ehrenzeichen des Bezirks und der Sebastianusnadel des deutschen Schützenbundes ausgezeichnet. Der Stadtverband für Sport überreiche ihm dazu den Ehrenbrief und der Sportkreis Rottweil steuerte die goldene Ehrennadel des Württembergischen Landessportbundes bei. Nach 26 Amtsjahren erfolgte beim ältesten Verein der Stadt die große Wachablösung. Dold trat seinen Posten an den Vize Markus Kuhner ab. Als Ehren-Oberschützenmeister mit Sitz und Stimme im Vorstand und noch amtierender Kreisoberschützenmeister kann Dold im Verein seither das tun, wofür er Mitglied geworden ist: Schießen.