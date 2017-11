Schramberg Ausgleich und Weg zu sich selbst

"Malen ist für mich Meditation, da bin dann ganz bei mir oder in mir. Für mich ist Malen lebensnotwendig", verrät Bornschein. "Ich muss meinem Innern Raum geben, sonst werde ich unruhig", fügt er hinzu. Bornschein ist gelernter Grafikdesigner. 1974 hatte er mit Klaus Andreae die Werbeagentur Andreae und Bornschein, kurz "aundb" gegründet.

Viel verdankt Bornschein seinem Lehrer Leo Schobinger von der "Höheren Fachschule für das Graphische Gewerbe Stuttgart", die er vor 40 Jahren besucht hat. "Was ich damals gelernt habe, begreife ich zum Teil erst heute richtig in seiner völligen Tragweite", bekennt Bornschein. In Stuttgart hätte er "alles von der Pike auf lernen müssen". Das Zeichnen von Gegenständen, von Objekten sei die Grundlage gewesen. Die Zeichnung des Handschuhs, den Schobinger ihm als erste Aufgabe hingelegt hat, zeigt Bornschein heute noch gerne dem Besucher seines Ateliers. Im Zeichnen menschlicher Körper sieht er die "Hohe Schule" der darstellenden Kunst: "Das Aktzeichnen ist die Königsdisziplin". Proportionen und Perspektive eines Körpers zu treffen, sei eine große Herausforderung.

Schon während seiner Schulzeit hat er mit dem Zeichnen angefangen. "Jeden Tag bin ich rausgegangen, wenn es ging, und habe Beobachtungen gemacht", erzählt er. Häuser, große Gebäude wie zum Beispiel Klöster, Dörfer, Städte und ihre Gassen haben ihn als Motive bis heute begleitet: "Es wurde eine Schule des Sehens und Schauens daraus".

2018 Retrospektive

Im Lauf der vielen Jahre entwickelte sich ein umfangreiches Werk der gegenständlichen und auch nicht-gegenständlichen Aquarell- und Acrylmalerei. Bis heute arbeitet er auch immer wieder mit Putz oder Ton auf Leinwand. "Es ging mir oft um Strukturen", erklärt Bornschein. Seine zahlreichen Werke hat er in einen Depot in Lauterbach gelagert. 2018 plant er dort eine Retrospektive in der Galerie Wilhelm Kimmich.

Weitere Informationen: Wer an den Malkursen teilnehmen möchte, kann Jürgen Bornschein unter Telefon 07422/62 95 erreichen.