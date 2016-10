Schramberg Ausflug an den Rhein

Nach einem ausgiebigen Frühstück war Gelegenheit Rüdesheim und die Drosselgasse zu besuchen. Am Nachmittag begann eine herrliche Schifffahrt von Rüdesheim an der Loreley vorbei nach Sankt Goarshausen, wo der Bus bereit stand, um nach Boppard ins Hotel Ebertor zu gelangen.

Am zweiten Tag folgte eine Stadtführung in Koblenz mit vielen Sehenswürdigkeiten. Mit der Seilbahn ging es zur Festung Ehrenbreitstein mit einem grandiosen Blick auf Koblenz, den Rhein, die Mosel und das Deutsche Eck. Der dritte Tag begann mit einer Stadtführung in Mainz, der Dombesichtigung und einen Bummel durch die Altstadt. Ein Besuch in der Sankt-Stephans-Kirche mit ihren Chagall-Fenstern war ein weiterer Höhepunkt. Nach einer gemütlichen Rückfahrt fand der Abschluss im "Drei Schneeballen" in Hofstetten statt. Mit schönen Erinnerungen trafen die Teilnehmer zu Hause ein.