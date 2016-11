Schramberg Ausbau-Endspurt fordert Stadtwerke heraus

Aus diesem Grund ist während der Arbeiten in einigen Gebieten in der Talstadt die Wasserversorgung teilweise unterbrochen. Betroffen sind die Bereiche im direkten Umfeld der Baumaßnahme, dort wird das Wasser stundenweise abgestellt. Einen Tag lang müssen die Bewohner am Burgweg von Gebäude 49 bis 94 und im Tierstein ab Friedhof ohne Wasserversorgung auskommen. Die Anwohner am Burgweg und hinterer Tierstein werden im Vorfeld noch schriftlich informiert.

Die Arbeiten beginnen Anfang November und sollen innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein. "Der Knotenpunkt Oberndorfer Straße/An der Steige ist die Achillessehne der Gas- und Wasserversorgung der gesamten Talstadt", sagt Christoph Huber, technischer Leiter der Stadtwerke. In der Steige, von Sulgen kommend, verlaufen jeweils die Mittel- und Niederdruckleitungen für Gas und die Hochzonen- und Niederzonenleitungen für Wasser, im Kreuzungsbereich teilen sich diese dann in verschiedene Richtungen auf.

Die Gasversorgung kann während der Bauarbeiten sichergestellt werden, beim Wasser ist dies allerdings nicht möglich. Alle Gebäude der Hochzone – also Burgweg und Tierstein – werden einen Tag lang nicht beliefert. Im direkten Umfeld der Baustelle kommt es zu kurzzeitigen Einschränkungen. "Alle Monteure der Stadtwerke sind während der Bauphase vor Ort, damit die Erneuerung der Leitungen und die Anbindung an das bestehende Netz zügig vorangeht", so Huber.