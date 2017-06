Schramberg August ist der beste Monat

Aus Umfragen zeige sich, dass die meisten Gäste durch Hinweise bei Messen und Empfehlungen von Bekannten auf die Museen aufmerksam wurden; auch die Suche im Internet führte Besucher nach Schramberg. Außerdem verteile man Flyer auf Tourismus-Messen in Tübingen, Villingen-Schwenningen und Freiburg. In einer neuen Auflage der Flyer wolle man möglichst alle Museen in der Stadt vorstellen, kündigte der Vorsitzende des Fördervereins an. Das Automuseum sei auch offen für Besucher mit den Gästekarten von Schwarzwald Tourismus und der Gutachtalkarte. Erfolgreich waren die Sonderausstellungen "Halbstark auf zwei Rädern", die Spiele an Automaten, die Wirtschaftswunderklassik und der zweite Dampftag im Dieselmuseum. Diese Ausstellung von Dampfmaschinen könnte man im nächsten Jahr mit der der Echtdampf-Lokomotiven verbinden. "Die Museen tragen den Namen Schramberg hinaus" und führten viele Gäste in die Stadt, verwies Helmut Banholzer auf ausgebuchte Hotels am Wochenende mit den Echtdampf-Sammlern.

"Einfach geschickter", so heißt die nächste Sonderausstellung im Juli über Frauen in den Anfängen der Uhren-Industrie. Ende August werden die Schlager der Wirtschaftswunderzeit umsonst und draußen erklingen, bevor bei der 7. Klassik die Kleinwagen vor dem Museum aufkreuzen. Im Oktober wird nach einem Tourismuskongress der junge Schwarzwald mit Kunst und Musik vorgestellt. Dieser hohe Aufwand werde nur möglich durch eine motivierte Mannschaft und viele Ehrenamtliche, dankte Banholzer den vielen Aktiven, die meist im Hintergrund wirkten.

Diesem Dank schlossen sich die Gemeinderäte an und lobten ein gutes Konzept, das die Ausstellungen immer wieder spannend machten.