Schramberg Auftakt mit Workshop und Übernachtung

Im kaufmännischen Bereich bildet die MS-Schramberg Industriekaufleute sowie Fachinformatiker in verschiedenen Fachrichtungen aus. Auch ein Bachelor-Studiengang im Bereich Maschinenbau (Kunststofftechnik) ist möglich. Die Ausbildung bei MS-Schramberg steht unter dem Leitspruch "Fördern und Fordern". "Wir sind uns der Verantwortung bewusst, die wir für junge Menschen übernehmen", so Personalleiterin Susanne Bertele. "Wir bieten unseren Auszubildenden keine 08/15-Ausbildung, sondern viel Freiraum für Kreativität und Eigeninitiative. Gleichzeitig übertragen wir frühzeitig auch Verantwortung in einem angemessenen Rahmen, was einen schnellen und effizienteren Lernprozess ermöglicht", ergänzt der Leiter des gewerblichen Ausbildungsbereichs, Alexander Kreuzberger.

Damit sich die bisherigen und neuen Auszubildenden besser kennenlernen, veranstaltete die MS-Schramberg in diesem Jahr zum ersten Mal direkt zum Ausbildungsbeginn einen gemeinsamen Workshop mit Übernachtung in Wolfach auf der Sommereck-Hütte. Die Resonanz von bisherigen und neuen Auszubildenden sowie den Ausbildungsleitern ist durchweg positiv.