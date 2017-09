Schramberg Aufregende Zeit steht bevor

Schramberg. Mit einem ökumenischen Eröffnungsgottesdienst für die gesamte Erhard-Junghans-Schule, gestaltet durch Pfarrer Rüdiger Kocholl und Vikar David Birkman, wurden die neuen Fünftklässler gemeinsam mit ihren Eltern auf den neuen Lebensabschnitt eingestimmt.

Danach ging es in die Mensa der Schule. Dort wurden die Fünftklässler musikalisch von Schülern der sechsten Klassen unter der Leitung von Musiklehrer Hans Haller begrüßt. Anschließend hießen auch die beiden Konrektoren Jörg Hezel und Lorenz Stopper die Neuen Willkommen. Nicht nur die Fünftklässler seien gespannt, so Hezel in seiner Begrüßungsrede, sondern auch die Schulleitung, die Lehrer und alle Schüler. So stelle sich im Vorfeld vielen die Frage, welche Talente jeder Einzelne wohl mitbringe und wie er die Schulgemeinschaft an der Erhard-Junghans-Schule bereichern würde. Hezel prophezeite den Anwesenden eine Zeit an der Schule, auf die sich alle freuen dürfen.

In seinen Begrüßungsworten erklärte Hezel auch, dass es an der Schule gute Tradition sei, sich in den ersten Tagen hauptsächlich kennen zu lernen und behutsam den neuen Schulalltag zu beginnen. Deshalb werden am Anfang auch die Klassenlehrer der fünften Klassen freigestellt, um sich ausschließlich um ihre neuen Schüler kümmern zu können, bevor nach einer Eingewöhnungsphase gegen Ende der Woche der reguläre Unterricht nach Plan beginnt.