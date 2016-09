Schramberg Aufgeräumte

Schramberg-Tennenbronn. Geht es in Wacken ums "Überleben", leben in Tennenbronn die Metalfans auf, können sogar "die Seele baumeln lassen". Dabei war es gar nicht so beschaulich "am Trombe", aber es gab genug Raum für jeden Wunsch und es war einfach perfekt organisiert.

Das Team von gut 160 Helfern vom VW-Club, den Wurzelhexen, der Bürgervereinigung Eichbach, der Feuerwehr und "freien Sympathisanten" ist nach vier Open Airs mit seinen Aufgaben gewachsen.

Auch die Anforderungen sind gewachsen: Mit 17 Behörden haben die Veranstalter Robert Broghammer und Simon Kaltenbacher ein Festival-Konzept für bis zu 3000 Besucher im "Amphitheater am Trombach" abgestimmt. Die Vereine haben dafür in Ausstattung investiert, von Spülmaschinen über Kühleinheiten bis zu Generatoren mit Verteilern und Leitungen, mit der auch größere Vereinsfeste locker zu bewältigen sind.