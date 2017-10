Schramberg Auf schmalen Pfade durch die Natur

Schiltach/Schenkenzell. Die schon seit Jahren regelmäßig stattfindenden Wanderungen am Dienstagmorgen erfreuen sich nicht nur bei den Mitgliedern großer Beliebtheit, sondern auch Gäste nehmen dieses Angebot immer wieder gerne in Anspruch.

Die fünf bis acht Kilometer langen Rundwanderungen in heimatlichen Gefilden sprechen hauptsächlich die nicht mehr Berufstätigen an und erheben weder den Anspruch an eine sportliche Leistung noch wollen sie den Wanderer ausschließlich an exponierte Aussichtspunkte entführen. In dem Motto der Wanderungen "Bewegung – Begegnung – Beziehung" findet sich eine Symbiose von Natur und Mensch. So haben die regelmäßigen Bewegungen in freier Natur einen gesundheitlichen Aspekt und die Themenbereiche am Wegesrand führen bei der Begegnung und Kommunikation der Wanderer zu einer Beziehung untereinander.

Das Besondere der Wanderungen, einerseits etwas für die Gesundheit zu tun, und andererseits die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, rechtfertigt denn auch den Erfolg dieses Angebots, denn selten finden sich weniger als 15 Mitwanderer zusammen – auch bei schlechtem Wetter.