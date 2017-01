Publikums-Renner am sonnigen Sonntagnachmittag in Tennenbronn war das 1. Schneefräsenrennen beim Metalacker auf der Höhe am Trombach. Zwölf Teilnehmer hatten am Start ihre Schneefräsen mit Radantrieb und weitere sechs Piloten ihre Maschinen mit Raupenfahrwerk in Stellung gebracht, die in getrennten Läufen den großen Wurf zeigen mussten. Auf der Ebene hatten die Veranstalter vom VW-Club eine fast gleichmäßige Schneehöhe von 33 bis 36 Zentimetern Höhe gemessen und das Spielfeld abgesteckt. Die Starter mussten nach einem aufwärmenden Umtrunk im Le-Mans-Start an ihre Maschinen rennen und sie starten. Dann fraßen sich die Wellen in die weiße Pracht und warfen sie im hohen Bogen auf die etwas später gestarteten Konkurrenten. Nicht nur Schnelligkeit, auch das saubere Räumen des Schnees wurde bewertet. Erst nach einer Stichrunde konnten die Gewinner ihre Pokale präsentieren. Großzügig überließen die Tennenbronner Sven Moosmann mit der Radfräse und Alex Herre mit der Raupe den Sieg ihren Gästen. Fotos: Ziechaus