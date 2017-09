Schramberg Auf der Suche nach Familienwurzeln

Auch Philipps ältere Schwester Katherine Jacquemin (1873 bis 1920) und sein jüngerer Bruder German Jacquemin (1882 bis 1903) wanderten aus, wohl zur gleichen Zeit wie Phillipp. Er arbeitete zeitweise als Florist, dann als Gärtner und heiratete 1900 in den USA die aus Haslach im Kinzigtal stammende Sophia Blank (1867 bis 1952), die schon vor ihm eingewandert war. Aufgrund einer psychischen Erkrankung musste sie jedoch von 1911 bis zu ihrem Tod in einer Klinik gepflegt werden. Die meisten Bilder und Dokumente zur Familiengeschichte wurden von der kranken Frau vernichtet.

Philipp Jacquemin starb am 10. Dezember 1935 in Ridgewood-Bergen im Bundesstaat New Jersey. Das Ehepaar bekam zwei Kinder: Die Mutter von Carol Miles, Sophie Anne Jacquemin, kam am 1. Mai 1901 in Brooklyn (New York) zur Welt und starb am 25. November 1993 in Wyandotte County (Kansas). Sie konnte zwar noch recht gut Deutsch, sprach es aber wenig, da es während der beiden Weltkriege nachteilig war, als Deutsche erkannt zu werden.

Ihre Mutter heiratete am 13. Dezember 1965 und bekam sieben Kinder. Vor 26 Jahren startete Carol Miles die Suche nach dem Ursprung ihrer Familie. Sie begann damit, alle ihr bekannten Namen mithilfe ihrer Mutter aufzuschreiben. Die nächsten Stationen waren die Mikrofilme aus dem weltumspannenden genealogischen Archiv der Glaubensgemeinschaft der Mormonen in Salt Lake City (Utah) und die Jahrestreffen der National Geneaological Society der USA.

Zusammen mit 16 anderen Familienforschern aus USA mit Vorfahren aus Südbaden kam sie jetzt für elf Tage nach Gengenbach und wurde am 14. September von Stadtarchivar und Museumsleiter Carsten Kohlmann und den beiden Praktikantinnen Sara Balkau und Ines Preisig in Schiltach begrüßt. . Im Stadtarchiv hatten die beiden Praktikantinnen bereits zur Geschichte der Familie Jacquemin in Schramberg recherchiert. Die Vorfahren von Carol Miles kamen wohl im späten 18. Jahrhundert von Frankreich nach Deutschland, um in der 1794 gegründeten Porzellan- und Steingutmanufaktur in Zell am Harmersbach zu arbeiten.

1841 zog ihr Ur-Urgroßvater Martin Jacquemin (1809 bis 1870) nach Schramberg, wo Isidor Faist (1799 bis 1853) im Jahr 1820 ebenfalls eine Steingut- und Porzellanfabrik gegründet hatte, übrigens zur gleichen Zeit wie Nikolaus Junghans (1784 bis 1845), der ebenfalls aus Zell am Harmersbach kam.

Damit war auch die Familie Jacquemin am wirtschaftlichen Aufschwung ihrer neuen Heimat im 19. Jahrhundert beteiligt, denn mit der Steingut- und Porzellanfabrik begann in Schramberg das Zeitalter der Industrialisierung. Bei ihrem Besuch konnte Carol Miles die Gebäude der ehemaligen Schramberger Majolika-Fabrik (SMF) und die Dauerausstellung zu diesem Thema im Stadtmuseum Schramberg besuchen.

Am 2. September 1856 kaufte Martin Jacquemin eine Haushälfte am damaligen Mühleacker (heute Tiersteinstraße 17) von Ferdinand Rapp für 1000 Gulden.

Carol Miles war sehr erfreut, das alte Haus ihrer Familie sehen zu können und war fasziniert, dass es noch immer vorhanden ist. Als bleibende Erinnerung an den Besuch wurde ihr eine Majolikavase mit einem Schwarzwaldmotiv überreicht. 2020 zum 200-jährigen Bestehen des Schramberger Majolika-Firmenparks will sie wieder nach Deutschland kommen und dann auch noch mehr Familienmitglieder aus den USA mitbringen.

Die 18 Jahre alte Autorin hat in diesem Jahr an den Beruflichen Schulen in Schramberg-Sulgen die Fachhochschulreife erworben und ist derzeit Praktikantin im Stadtarchiv und Stadtmuseum Schramberg.