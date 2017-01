Das Baumaterial zur Sicherung der Ruine Berneck liegt hoch oben auf den Felsen über der Schiltach bereit. Ein Lasthubschrauber hatte in mehreren Anflügen Balken, Gerüstteile und Schalungsbretter vom kalten Graben hinauf auf die Ruine geflogen. Ab Montag, 16. Januar, sollen die Arbeiten zur Sicherung der Felsen und der Mauerreste beginnen, wenn es das Wetter zulässt. Felsspalten sollen mit Spritzbeton befestigt und die Mauerreste mit Stahlseilen verankert werden, kündigte die beauftragte Firma Sachtleben auf Nachfrage an. Für die Arbeiten der Mineure muss am Felsen außerdem noch ein Gerüst aufgebaut werden. Es wird mit einer Bauzeit von etwa zwei Monaten gerechnet. Die Landesstraße zwischen Tennenbronn und Schramberg werde dennoch befahren werden können; kurzzeitig könnte der Verkehr einspurig vorbei geführt werden, sagt Joachim Hilser von der Straßenbaubehörde. Foto: Ziechaus