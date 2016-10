Schramberg-Waldmössingen. Die Angelegenheit in Gang gebracht hatte der ehemalige Schulleiter Dietmar Leske, der in einem Antrag an die Stadt die Verbesserung der leichtathletischen Anlage forderte. Bereits in der Januar-Sitzung hatte sich der Ortschaftsrat gegen die Entscheidung der Stadtverwaltung, die Anlage aufgrund fehlenden Geldes nicht mit einer Kunststoffbahn auszubauen, ausgesprochen. Stattdessen hatte das Ratsgremium beantragt, Kosten für die jährliche Instandsetzung und Unterhaltung darzustellen.

Außerdem sollte ermittelt werden, wie hoch die Kosten für eine 100 Meter lange Kunststoffbahn mit kombinierter Weitsprunganlage und den jährlich zu erwartenden Unterhaltungskosten sind. Des Weiteren sollte noch nach einer kostengünstigeren Variante zur Kunststoffbahn gesucht werden.

Wie Karl Pröbstle vom Fachbereich Umwelt und Technik in der Sitzung bekannt gab, betragen die jährlichen Unterhaltungskosten durch den Bauhof 2100 Euro. Eine neue Tartanbahn mit fünf Bahnen (wie bisher) sowie eine neue Weitsprunganlage mit zweifacher Anlaufbahn und Sprungbrett bewegten sich in einem Kostenrahmen von circa 70 000 Euro. Auch bei einer Ausführung in Kunststoff fielen jährliche Pflegekosten von rund 2000 Euro an. Eine grundlegende Sanierung der vorhandenen Aschenbahn mit Verbesserung der Weitsprunganlage mit zwei Anlaufspuren sei für 22 000 Euro umzusetzen, rechnete Pröbstle vor.