Schramberg Auf dem Schoren rockt die Fasnet los

Schramberg-Sulgen. Zu ihrem 28. Geburtstag hatten die Schorenhexen all ihre Kolleginnen aus der nahen und ferneren Umgebung auf den Blocksberg in Sulgen eingeladen. Berg-, Burgstall-, Falken-, Wurzel-, Fiechtewaldt-, Schenken-, Schlossberg-, Glasbach- und Schoafhexen kennt hier ja jeder, aber Schlosshexen aus Unterschwandorf bei Nagold, Unterdorfhexen aus Trossingen oder Funkenhexen aus Spaichingen trifft man hier nicht bei jedem Hexentanz. Wer kennt schon "Blodder Wadder", mit dem die Narrenzunft Böhringen ihre Garde anfeuert, die als traumhafte Feen über die Bühne schwebten?

Dass in der Hexenküche Deftiges aufgetischt wird, schmeckten mit leichtem Schaudern drei Neulinge bei ihrer Taufe. Oberhexe Dominik reichte Hering mit Negerkuss garniert und zum Nachspülen den Strohschuh mit Hexenmix. Formvollendet auf blauem Samtkissen und weichen Knien kredenzte Ansagerin Christine ihrem Zunftmeister Karim den edlen Ring als "König von Deutschland" in der Hexenenklave Schoren. Zuvor hatte sie schon einen anderen Zunftmeister sprachlos gemacht, als sie die Geburtstagswünsche von Krattenmacher HaPe um zwei auf 28 Jahre reduzierte. Supergirls wissen halt immer genau, wo es langgeht, selbst wenn sie im Tanz Kochlöffel schwingend nach einem Helden rufen, wie die Supergirls von "Cute Delight" vom AV.

Mit Rock’n’ Roll hatte "Hot-steppaz" von Arabesque in Schramberg das Motto der Party getanzt, nachdem Christine und Roland mit Motorrad eingerollt waren. Das Kontrastprogramm tanzten mit ihren Erwachungsritualen die Gastgeber-Hexen, wie die Funken-, Wurzel-, Burgstall- und Schoafhexen. Aber da waren viele andere Hexen schon in den dunklen Grotten zum Umtrunk mit manch scharfem Zaubertrank verschwunden. Im rosa Fasnet- Style sprang sich "Jump In" vom AV Hardt ein, um sich beim Chef beliebt zu machen. Und zur Schwarzwaldmarie einte der Musikverein den Saal im Chor und auch zum Tanz mit der Fischerin vom Bodensee oder einer Hexe.