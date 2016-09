Schramberg Auf dem Heslacher Blaustrümpflerweg

Die Rundtour führt auf die Höhen von Stuttgart, unter anderem mit der Zahnradbahn, im Volksmund liebevoll "Zacke" genannt, und mit der Seilbahn, einem technischen Schmuckstück. Auf der 536 Meter langen und bis zu 28 Prozent steilen Strecke überwindet die Seilbahn eine Höhendifferenz von 82 Metern.

Während der Wanderung von 7,5 Kilometern Länge ergeben sich immer wieder herrliche Ausblicke auf den Süden und Westen von Stuttgart. Nach der Wanderung lassen die Naturfreunde noch das Flair der baden-württembergischen Landeshauptstadt auf sich wirken.

Um die Aufenthaltszeit in Stuttgart zu verlängern, haben wir den Start auf einen früheren Zeitpunkt als gewohnt gelegt. Die Teilnehmer treffen sich um 8.15 Uhr im Tal auf dem Schweizer-Parkplatz und um 8.30 Uhr auf dem Sulgen an der Turn-und Festhalle. Zugabfahrt in Oberndorf ist um 9.20 Uhr.