Schramberg Auch Mädchen sind technikbegeistert

Schramberg-Sulgen. Darunter unter anderem zehn Mädchen, von denen einige bereits zum zweiten oder dritten Mal an dem Projekt teilnehmen und von dessen Angeboten begeistert sind.

Morgens beginnen alle den Tag mit einem gemeinsamen Frühstück in der Pausenhalle der GWRS Sulgen.Zum Kennenlernen verbrachten die Jugendlichen im Alter von zwölf bis 16 Jahren den Montagmorgen gemeinsam im Hochseilgarten auf dem Sulgen. Nachmittags wurde in kleinen Gruppen ein Wissens-Parcours mit 16 Stationen bearbeitet. Da das Projekt auch viele Schüler aus den umliegenden Gemeinden mit teils langen Anfahrtszeiten anzieht, wurde in der Pausenhalle extra eine gemütliche "Chill-out-Area" zum Verweilen eingerichtet.

Von Dienstag bis Donnerstag verbringen die Teilnehmer den Großteil des Tages in den verschiedenen Firmen, wo sie gemeinsam mit den Azubis selbst aktiv werden dürfen und etwa ein Magnet-Pendel oder eine eigene Schaltung herstellen dürfen. Erstmals in diesem Jahr wird auch ein Bewerbungstraining angeboten, welches bei den Schülern sehr gut ankam. "Ohne die gute Kooperation mit den Unternehmen sowie der Universität Stuttgart und dem Jugendforschungszentrum Nagold wäre dieses in der Gegend einzigartige Konzept nicht möglich", erklärt Christoph Rümenapp, Verantwortlicher des Projektes. Die Ziele der Unternehmen bestünden vor allem darin, durch die aktive Beteiligung das Interesse der Teilnehmer für Naturwissenschaften zu wecken und sie für Mathematik, Informatik, Natur und Technik zu begeistern. Besonders positiv kommt dabei bei den Teilnehmern die Auswahl an den vielen Workshop-Angeboten an. Zum Beispiel durften die Workshop-Teilnehmer bei SW "sogar einen Fernsehturm aus Aluminium fräsen", berichtet einer der jüngeren Teilnehmer. Beim Bau einer Wasserrakete wurden "Mathematik und Technik erlebbar gemacht". Die Kinder seien mit einer so großen mathematischen Begeisterung bei der Sache gewesen, dass sogar die Erwartungen des verantwortlichen Workshop-Leiters Tobias Herr übertroffen wurden.