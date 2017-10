Schramberg Auch kleine Kunstwerke haben ihren Charme

Zu den ausstellenden Künstlerinnen zählen neben der Ausstellungs-Verantwortlichen Rosemarie Weinhold und der Leiterin des Circle, Rebecca Roth, auch Heike Hauer, Lore Stoll und Rita Weiner. In ihren Arbeiten können die verschiedenen Nähtechniken bewundert werden. Die VHS bietet neben dem Patch-und Quilt-Circle auch spezielle Kurse zur Verfeinerung der Nähtechnik an.

Insgesamt 13 Mitglieder sind im Circle tätig. Seit ihrem Ruhestand ist Rosemarie Weinhold eine davon. Sie habe das Patchworken schon immer gut gefunden. Nun in ihrer Rente habe sie mehr Zeit, um sich diesem Hobby zu widmen. In der Ausstellung sind zwölf Bilder von ihr zu sehen. "Da wir sonst größere Arbeiten fertigen, stellte es sich als etwas schwieriger heraus, genügend kleine Arbeiten für die Ausstellungen zu finden", erklärt sie. Ein durchschnittlicher Quilt messe in etwa 1,80 Meter auf 2,50 Meter.

In den Sommermonaten waren die Kunstwerke des Patch- und Quilt-Circle in einer Ausstellung in den Räumen der Galerie Palette in der H.A.U. zu sehen. Dabei sei ihr ein großes Interesse von außerhalb aufgefallen, so Weinhold. Sie hofft mit der Ausstellung im Café Bohne auch Menschen zu erreichen, die bisher nicht allzu oft mit Quilts in Berührung kamen und sie für die Näh-Kunstwerke zu begeistern. Die kleine Ausstellung soll zeigen, dass nicht nur riesige Teile genäht werden müssen, sondern dass auch kleinere Kunstwerke ihren ganz eigenen Charme haben.