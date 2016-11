Schramberg Auch ein Pudel zeigt sein Können

Schramberg-Sulgen. Insgesamt zehn Vierbeiner mit ihren Hundeführern starteten in den verschiedenen Prüfungsstufen dieser Veranstaltung, welche vom Vorsitzenden Gerd Ehrmann geleitet wurde.

Leistungsrichter Rolf Harald Fauser war aus Eichen in Rheinland-Pfalz angereist, um die Arbeit der Hunde zu beurteilen. Auf dem Fährtengelände begann dann die Prüfung, "Such" lautete das erste Hörzeichen. Ruhig sollen die Tiere die Schritte der Spur absuchen, auch die Winkel sicher ausarbeiten und die vom Fährtenleger "verlorenen" Gegenstände anzeigen.

Der Schäferhund Bourani von der Wilhelmswarte mit Hundeführerin Karin Ehrmann zeigte sich auf der Fährte von seiner besten Seite und erhielt dafür vorzügliche 97 Punkte. In der nachfolgenden Unterordnung und im Schutzdienst zeigte der Rüde, dass er zwar alle Übungen beherrscht, aber durch seinen jugendlichen Übermut manches nicht ganz korrekt ausgeführt. Er bestand die IPO1 (früher SchH1) mit der Gesamtnote "gut". Ebenfalls die Gesamtnote "gut" konnte Milan Skoric mit Acer the Boom vom Kraftwerk in der IPO3 für sich verbuchen. Bei einem weiteren Teilnehmer in IPO3 klappte die Verständigung von Hundeführer und Hund an diesem Tag leider nicht, sie konnten das Prüfungsziel trotz "sehr guter" Fährte und Unterordnung nicht erreichen.