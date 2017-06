Schramberg Auch Abtauchen will geübt sein

Schon kommt der nächste Schritt auf dem direkten Weg nach unten. Wie ein Rucksack wird das Tauchgerät mit Sauerstoffflasche angelegt und mit Gurten befestigt, kontrolliert vom Trainer. Jetzt kommt noch die Technik mit Tasten für Luft ablassen zum Tauchen und Luft pumpen zum Auftauchen.

Wichtig wird der Druckausgleich über Nase und Ohren, je tiefer man abtaucht. Kaum unter der Wasseroberfläche will der Trainer das "O" mit Daumen und Zeigefinger sehen. Nur wenn alles in Ordnung ist, kann es weiter nach unten gehen, auch dabei mit dem Druckausgleich. Die ganz coolen Taucher knien schließlich auf dem Boden im fast vier Meter tiefen Sprungbecken, können mit der Luft ihre Bewegung austarieren und sogar mit den Trainern den Parcours am Boden abschwimmen.

Ideale Bedingungen zum Üben von Tauchgängen in offenen Gewässern bietet das Freibad und nicht nur die Taucher hoffen, dass sie erhalten bleiben. Das Schnuppertraining des Tauchclubs nutzten viele begeisterte Kinder und Jugendliche, so dass manchmal kurze Wartezeiten überbrückt werden mussten, bis wieder ein Trainer frei war für die Einweisungen beim Abtauchen.

Im Sommerferien-Programm bietet die Koralle wieder ein Training im Freibad; sonst ist jeden Samstag ab 17 Uhr Training im Hallenbad in Sulgen.