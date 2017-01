Schramberg Auch abgespeckt nicht ohne Reiz

Schramberg-Tennenbronn. Zwölf aktive Züchter und sechs Jugendliche hatten insgesamt 222 Vögel in der Festhalle in Tennenbronn vorgestellt. In schön gestalteten Volieren konnten einige der Hühner und Tauben bewundert werden.

222 Tiere in der Festhalle zu bewundern

Für die Lokalschau hatten drei Preisrichter 161 Tauben, 41 Zwerghühner und 20 Hühner zu bewerten. Die sonst übliche Sonderschau mit Tauben befreundeter Züchter musste wegen der am Bodensee aufgetretenen Vogelgrippe abgesagt werden.