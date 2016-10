Schramberg Attraktiven Bildungsstandort sichern

Schramberg-Waldmössingen. Franz-Streule hat an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg studiert und ihr Referendariat an der Grundschule Dunningen in Seedorf absolviert. Seit dem Schuljahr 2013/14 ist sie Lehrerin an der Grundschule Waldmössingen. Sie ist verheiratet und hat eine Tochter. Der Schwarzwälder Bote sprach mit ihr über ihre Arbeit.

Die ersten Wochen im neuen Schuljahr sind vorbei: Haben Sie sich schon an die neue Aufgabe gewöhnt?

Bereits im vierten Schuljahr bin ich Lehrerin in Waldmössingen und fühle mich hier sehr wohl. Einen großen Anteil daran haben meine Kolleginnen, die mir nun auch in meiner neuen Aufgabe ihr Vertrauen schenkten und mich seit Beginn des neuen Schuljahres tatkräftig unterstützen. So steht auch passenderweise über dem Aushang unserer aktuellen Klassenfotos im Schulhaus folgender Satz: "Wir ziehen an einem Strang". Lobend erwähnen möchte ich an dieser Stelle auch unseren Hausmeister Herrn Wolber. Er ist seit Juli selbst neu an der Schule tätig und zeigte sich von Anfang an als große und verlässliche Stütze bei allen Fragen und Aufgaben rund um unser Schulhaus. Und unser langjähriger Schulleiter hat mich Anfang der Sommerferien in die Strukturen der Verwaltung und Organisation der Grundschule eingeführt.