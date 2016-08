Schramberg "ArteM" schließt: 157 Mitarbeiter sind betroffen

Schramberg-Waldmössingen (zeg). Von der Schließung sind rund 157 Mitarbeiter betroffen, meldet der Branchen-dienst Möbelkultur. Für sie werde es einen Sozialplan sowie eine Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft geben. Die Mitarbeiter wurden gestern Morgen über die Schließung informiert. "Das Ganze ist friedlich und professionell über die Bühne gegangen", wird Oliver Bialowons von der Hüls-Gruppe zitiert, zu der "ArteM" gehört. Bestehende Aufträge sollen noch fristgerecht abgearbeitet werden. "ArteM" befindet sich schon länger in Schieflage (wir berichteten). Bereits im Herbst vergangenen Jahres trennte sich der Betrieb von 70 Mitarbeitern, um das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen. Außerdem wurden Änderungen im Sortiment angekündigt. Sowohl die Belegschaft als auch die IG Metall Freudenstadt waren damals voller Hoffnung, dass das Werk zu retten ist. Das Ende in Waldmössingen koste die Hüls-Gruppe einen zweistelligen Millionenbetrag, so Bialowons.