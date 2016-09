Schramberg Architektur beweist ihren Charme

Schramberg. Die zeitliche Nähe zum bundesweiten Tag des offenen Denkmals, der am morgigen Sonntag nicht nur die Aufmerksamkeit auf das im weitesten Sinne bauliche und darin nicht selten ausgedrückt gesellschaftliche Erbe lenkt, sondern mitunter auch Einblicke in ansonsten unzugängliche Objekte gewährt, ist kein Zufall. Von der archäologischen Grabung einer mittelalterlichen Siedlung bis zum postkonziliären Kirchenbau fächern sich die Themen der Besuchsziele auf. "Denkmalschutz sichert Geschichte zum Anfassen für die nachfolgenden Generationen". Mehr als 150 000 davon gibt es im Land, darunter mehr als 90 000 Bau- und Kunstdenkmale. Eines davon ist der Terrassenbau, den Philipp Jakob Manz 1917 für Junghans gebaut hat.

Nicht nur in Sachen Ästhetik der Gesamtanlage und Wertigkeit der Details ist er eine Besonderheit. Die hoch entwickelte Funktionalität des Baus und seine Spezialisierung sind beeindruckend – und fordernd. Doch, wie heißt noch das Motto des Denkmaltags 2016? "Gemeinsam Denkmale erhalten", erinnert die Staatssekretärin und lässt sich und ihren Tross von Junghans-Geschäftsführer Matthias Stotz durch die Anlage führen. Manz’ Architektur weiß die Gäste zu beeindrucken. Dass der Bau eine neue Zukunft hat – er soll zum Museum werden, das, so erklärt Stotz, jährlich um die 25 000 Besucher erwarte – beeindruckt nicht minder. Denn die Tücke des Baus liegt in seiner Schönheit. Die neun Terrassen, je 40 Meter breit und vier Meter tief, mit ihren seinerzeit hochmodernen Verglasungen, die das Prinzip der stehenden Luft als Isolierung nutzen, sind für fast alle Verwendungen schlicht ungeeignet. Das fängt schon mit der Erschließung an.

Gut, die wird sich ändern. Zigtausende Besucher dreieinhalb Stockwerke durch eine arbeitende Uhrenfabrik, dann über einen Steg und einen rustikalen Weg zum Eingang zu schleusen, wo dann die Treppensteigerei erst richtig anfängt, birgt nicht nur ein Problem. Nachdem aber der Plan für eine künftige Nutzung auch die Bereitschaft zur Finanzierung mit sich bringt, werden Aufgaben aus Problemen. Es gibt einen beachtlichen Zuschuss für das Denkmal, aus dem LEADER-Programm. Geld für einen an den Hang gelegten Schrägaufzug, der von einem neu zu errichtenden, klaren Eingangsbauwerk die verschiedenen Ebenen erschließt. Schütz scheint von den Plänen angetan, die dieses Denkmal nicht nur sichern, sondern beleben, der Öffentlichkeit zugänglich machen werden. Und auch sie kann sich dem Charme des Bauwerks, so wie es jetzt da steht, nicht entziehen. Wie es einst darin zugegangen sein mag, davon zeugen einige Bilder und berichtet Stotz mit der Kompetenz eines Kenners feiner Uhrmacherei. Die eine Stunde, die für den Besuch eingeplant ist, vergeht schnell in diesen Treppenstufen, in denen Zigtausende Apparate hergestellt wurden, die der Zeit ein ablesbares Maß geben.