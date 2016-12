Schramberg-Tennenbronn (czh). Einen Arbeitsplatz in luftiger Höhe im Maschinenhaus auf 150 Metern Höhe haben die portugiesischen Monteure. Bei idealem Wetter und fast bei Windstille konnten an der zweiten Windkraftanlage auf der Winterecke zwei Rotorblätter aufgezogen und montiert werden. Um die Nabe in die waagrechte Position zur Montage zu bringen, muss nun zuerst ein Gegengewicht montiert werden. Danach kann auch das dritte Rotorblatt montiert werden.