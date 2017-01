Schramberg Applaus fürs Geburtstagskind

Während sich die Gratulanten mit einem heißen Kaffee oder Früchtepunsch bei pfeifender Kälte stärken, hat auch Oberbürgermeister Thomas Herzog gute Nachrichten: "Wir werden mit dem städtischen Abmangel für den Bürgerbus von circa 15 000 Euro hinkommen." Er hoffe, dass weitere Fahrgäste hinzukommen, damit auch der Zuschuss der Stadt verringert werden könne. Sein Dank galt den 35 ehrenamtlichen Fahrern und den Sponsoren, die mit ihrem Engagement beispielsweise noch bis 16. Februar donnerstags kostenlose Fahrten ermöglichten.

Für zusätzliche Fahrgäste soll zudem ein neuer Fahrplan sorgen, der ab Februar Gültigkeit hat. Bei einer Umfrage unter den Fahrgästen waren auch Verbesserungen bezüglich des Fahrplans thematisiert worden. Mit dem neuen Fahrplan will der Verein diesen Vorschlägen nun Rechnung tragen. Eine bessere Taktung in der Talstadt und in Sulgen sowie eine Optimierung der Fahrstrecken sei dabei herausgekommen, betont Kohlhase.