Schramberg Anziehungspunkt für ganze Region

Zu den Markthütten kommen noch weitere Angebote wie Bücher-Flohmarkt, Ehrenamtstreff und eine Modell-Eisenbahnausstellung der IG Schmalspur Schiltach. Auch die Läden der Stiftung haben geöffnet.

Ein besinnliches Programm in der Wallfahrtskirche und auf der Bühne im Freien mit Beiträgen der Schwestern, der Bewohner, der Alphornfreunde "Dreiklang" und anderer gibt adventliche Impulse in der Erwartung der Geburt Christi. Ein Schattenspiel inszeniert eine solche Adventsgeschichte. Auch für die jüngeren Besucher ist viel Abwechslung geboten mit einer Bastelecke, dem Eselgehege, dem nächtlichen Ponyreiten und zwei Aufführungen des Rottweiler "Puppentheaters aus der Suppengasse". Natürlich kommt an diesem Tag auch der heilige Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht und beschenkt die Kinder.

Parkplätze gibt es auf dem Gelände der Stiftung hinter den Wohngebäuden. Sie sind ausgeschildert.

Weitere Informationen: Die Südbadenbus bietet auf ihrer Linie 7477 Oberndorf –Schramberg zum Markt Bustickets zum Sonderpreis an.