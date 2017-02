Schramberg Anwohner werden zur Kasse gebeten

Schramberg-Waldmössingen. Letzteres war lange Zeit nicht klar, weshalb sich die Maßnahme erneut um rund ein Jahr verzögerte. Nachdem die Beitragserhebungsstelle der Stadt den Sachverhalt prüfte, aber zu keinem eindeutigen Ergebnis kam, wurde die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Baden-Württemberg um eine rechtliche Stellungnahme gebeten. Von dort wartete die Stadt ein halbes Jahr vergeblich auf Antwort, weshalb die Angelegenheit auch an das Regierungspräsidium Freiburg weitergeleitet wurde.

Nun steht fest, wie Abteilungsleiterin Baurecht, Linda Niebel, im der Ortschaft am Montag versicherte: Bei der Kirchbergstraße handelt es sich nicht um eine historische Straße, weshalb die Anwohner Erschließungsbeiträge entrichten müssen. Über die Höhe gibt es noch keine Auskünfte.

Schon in der Einwohnerfragestunde hatte Ortschaftsrat Frank Stephan, der später wegen Befangenheit als Anlieger nicht an den Beratungen und Abstimmungen teilnehmen durfte, diese Version angezweifelt: Die Kirchbergstraße sei irgendwann einmal mit Wasserleitung und Kanal ausgebaut worden. Er könne daher kaum glauben, dass damals von der Gemeinde nichts Wie Niebel auf einem Plan aus dem Jahr 1836 erklärte, sei die Kirchbergstraße einst ein Feldweg gewesen und habe sich nach und nach zur Straße entwickelt. Es sei auch in alten Akten geprüft worden, ob jemals Beiträge dafür bezahlt worden seien. Dies sei nicht der Fall.