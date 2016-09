Schramberg Anrufen, loslaufen, Platz nehmen – Mahlzeit

Immer wieder neu, immer wieder anders und das seit 14 Jahren – so lange bietet nämlich Kirsten Moosmann im "Café & Bar Majolika" bereits Mittagstisch an.

Schramberg. Die Speisekarte im Szene-Restaurant in der Nordstadt ist ein Lehrstück in Sachen Vielfältigkeit. Jeweils eine Woche lang steht ein Lebensmittel im Focus, das dann täglich neu und pfiffig kombiniert wird.

So gibt’s beispielsweise Maultaschen fünfmal anders zubereitet und mit verschiedenen Beilagen, Kürbisse in vielerlei Variationen, eine Woche lang Flammkuchen immer wieder besonders belegt oder auch Nudeln, mal überbacken, mal mit unterschiedlichen Soßen oder einfach mal so, wie die Chefin und ihre Söhne diese gerne mögen.