Schramberg Annelore Schneider seit 65 Jahren aktiv im Kirchenchor

Nach dem Gottesdienst fand sich die Sängerschar mit Angehörigen im Gasthaus Zum Kreuz ein, wo Vorsitzender Peter Langenbacher neben den Chormitgliedern auch Pastoralreferent Kunibert Frank begrüßen konnte.

Im Anschluss an das gemeinsame Essen begann der offizielle Teil des Abends: Eingestimmt durch zwei Lieder des Chores, wurden verdiente Sänger und Sängerinnen geehrt und mit Pralinen oder einem Blumenstrauß bedacht. Peter Langenbacher hielt jeweils die Laudatio, Pastoralreferent Frank sprach seitens der Kirchengemeinde Dank und Anerkennung für den Dienst an und in der Gemeinde zum Lobe Gottes aus und überreichte die Urkunden des Cäcilienverbandes.

Für zehn Jahre wurden Georg Khazzoum, Elisabeth Miller und Edeltraud Rein geehrt. 20 Jahre bereits ist Christa Schneiderhan nicht nur als Sängerin, sondern auch als Theaterspielerin, Ausschuss-mitglied und "Mädchen für alles" dabei.