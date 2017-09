Schramberg Anne Haigis spielt in der "Villa Junghans"

Schramberg (zeg). Moden kommen und gehen. Doch es sind die zeitlosen Dinge, die zu Recht im Gedächtnis haften bleiben. Das gilt auch für den Künstlerbereich. Ein Beispiel für dieses Qualitätsmerkmal ist Anne Haigis: Seit den 1980er-Jahren steht sie für einen künstlerisch qualitativ hohen Standard in der hiesigen Musikszene. Am Samstag, 7. Oktober, spielt sie in der "Villa Junghans".