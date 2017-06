Schramberg. Eine leichtverletzte Person und rund 16 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalles am Samstag auf der Roßwaldstraße. Laut Polizeibericht machte sich gegen 9.20 Uhr der nicht ordnungsgemäß gesicherte Autoanhänger eines 59-Jährigen selbstständig und rollte rückwärts. Auch der 57-jährige Nachbar war in diesem Moment damit beschäftigt, seinen Anhänger von Hand zu rangieren und konnte sich vor dem anrollenden Anhänger nicht mehr in Sicherheit bringen. In der Folge kollidierten die beiden Anhänger, wobei der 57-Jährige zur Seite geschleudert und leicht verletzt wurde. Die beiden außer Kontrolle geratenen Anhänger rollten dann gemeinsam die Roßwaldstraße hinab und schrammten noch vier weitere geparkte Autos.