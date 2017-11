Der Wintermarkt in Waldmössingen wurde seinem Namen nicht gerecht. Von Schnee war weit und breit nichts zu sehen. Dafür regnete es frühmorgens schon stark, weshalb sich einzelne Markthändler entschlossen, die Fahrt in den Schramberger Stadtteil erst gar nicht anzutreten. Ein anderer, der Ware im Angebot hatte, die nicht nass werden durfte, packte nach längerem Zuwarten nicht aus und fuhr vorzeitig nach Hause. Dennoch konnte sich das Angebot der circa 30 erschienenen Händler und das der teilnehmenden Vereine des örtlichen Vereinsrings sehen lassen. Egal ob Kulinarik, Dekorationsartikel, Schmuck, Geschenkideen, regionale Lebensmittelprodukte direkt vom Erzeuger oder Winterbekleidung wie Stiefel, Mützen und Schals: die Voraussetzungen für einen Bummel durch die Heimbach- und Burgstraße waren gut. Und als am frühen Nachmittag der Regen nachließ, herrschte reges Markttreiben. Für ein paar Stunden konnte sogar der Regenschirm zugeklappt bleiben. Für süße Verführungen sorgten handgemachte Pralinen und Geschenkideen aus Schokolade. Neben klassischem Glühwein oder Punsch gab es auch noch andere wärmende Getränke. In Zweckoptimismus flüchteten sich Jürgen Szameitat und Stefan Kimmich, die allerlei Holzartikel für Weihnachten und andere Tage im Angebot hatten und erstmals beim Wintermarkt dabei waren: "Vom Wetter her kann es im nächsten Jahr eigentlich nur besser werden". Fotos: Herzog